VIDEO | Carlo Verdone presenta il suo nuovo film corale: "Un inno all'amicizia"

Arriva al cinema “Si vive una volta sola”, il nuovo film corale di Carlo Verdone che vede nel cast oltre al regista romano, anche Max Tortora, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Il cast al completo ha presentato la pellicola al Cinema Savoy di Roma, venerdì 14 febbraio.

Una storia di amicizia che mette in luce la vita di 4 personaggi realizzati nell’ambito professionale, ma incredibilmente soli, tristi, insoddisfatti nella vita privata. Due chirurghi, una ferrista, un anestesista, incastrati in una dinamica di scherzi che si rompe, un giorno, con l’avvento di una notizia inaspettata.

Un fatto che arriva come un fulmine a ciel sereno, in delle vite forse troppo piatte e che porterà i personaggi a vivere un viaggio ricco di colpi di scena, un viaggio da Roma fino in Puglia, ma – soprattutto – un viaggio nelle loro vite, nelle loro personalità.

“E’ un film che tratta il tema dell’amicizia, mi piaceva portare questa alternanza tra bravi nel lavoro e smarriti nel privato, con mille problemi nella vita. Questo film è stato molto delicato, non faticoso dal punto di vista del girare, ma che richiedeva grande concentrazione".

Un cast incredibile, come lo stesso Verdone ha sottolineato in conferenza stampa: "Devo dire che raramente ho lavorato così bene con un cast, ho trovato una sintonia tanto perfetta - ha dichiarato il regista - Dopo il film siamo diventati ancora più amici, ci sentiamo molto spesso, perché è nata una grande simpatia. Ci chiamiamo solo per sapere come stiamo, cosa che ormai non fa più nessuno. Qualcosa di molto bello", sono state ancora le parole di Verdone, confermate dal resto del cast.

Anna Foglietta ha raccontato la bellezza di sentirsi parte di un progetto voluto e guidato da Carlo Verdone: "E' stata una collaborazione un po' cercata e fortunatamente avvenuta. Sono molto felice perché l'esperienza del set è stata fortunata, ma quella fuori dal set ancora di più. Abbiamo creato una verità di rapporto sempre più rara, con quella leggerezza, davanti a quel bicchiere di vino, a quella sigaretta, è stato bello".

Un'alchimia speciale confermata anche da Max Tortora e Rocco Papaleo.

"Si vive una volta sola" arriverà nelle sale dal 26 febbraio, distribuito in 700 copie. Il film, prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis e distribuito da Filmauro e Vision Distribution è girato interamente in Puglia, con il supporto di Regione Puglia e Puglia Promozione. Ha partecipato all'ultimo film di Carlo Verdone anche Birra Peroni, azienda italiana che ha un forte legame con il territorio pugliese ed è proprio in un bar del centro di Bari che i 4 protagonisti si incontrano davanti alla storica lager italiana.