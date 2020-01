Sorpresa al concerto di Gazzelle: sul palco arriva Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso canta con Gazzelle a Roma. Sorpresa al Palazzo dello Sport durante la data romana del ‘Post punk tour’: sul palco il duetto Gazzelle-Tommaso Paradiso. L’ex leader dei TheGiornalisti ha cantato con Gazzelle “Sopra”. Poco più di un minuto di esibizione per mandare in visibilio la folla.



Dopo l’uscita dei singoli “Non avere paura” e “I nostri anni” per Tommaso Paradiso l’incursione nel concerto di Gazzelle è un assaggio del suo prossimo tour: l’ex dei TheGiornalisti sarà su quel palco da solista il prossimo 21 ottobre