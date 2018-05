VIDEO | Una passeggiata al Roseto comunale, alla scoperta del giardino più romantico di Roma

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Fino al 17 giugno è possibile godere degli oltre mille esemplari di rosa presenti, in un angolo magico di Roma: tra l’Aventino e il Circo Massimo, con il Palatino che fa da sfondo mozzafiato. I fiori coltivati al Roseto di Roma provengono da tutto il mondo. Sono presenti specie primordiali, o rose botaniche, rose antiche e moderne. Per un insieme di colori e profumi davvero unico.

"Domani verrà aperta anche l'altra parte che, come di consueto, viene riservata al concorso internazionale delle rose - spiega Santelli - esemplari che ci arrivano da tutto ilmmondo e che noi curiamo per due anni, con una giuria che li valuta seguendo diversi parametri. Un appunrtamento molto importante per noi".

Ma come nasce il toseto di Roma? Da quanto tempo si trova in questo punto esatto della Capitale? E perchè ha questa forma? Queste sono solo alcune delle curiosità che siamo riusciti a soddisfare durante questa passeggiata e alle quali Antonello Santelli ha risposto.