VIDEO | L'Auditorium presenta Roma Summer Fest 2019, 30 concerti per il festival musicale della Capitale

L’Auditorium si prepara ad una lunga estate in musica. Roma Summer Fest, dal 23 giugno al 2 agosto, porterà alla Cavea un ricco calendario di concerti. Da Fiorella Mannoia (29 luglio) a Skin degli Skunk Anensie (8 luglio), dai Tiromancino (1 Luglio) a Thom Yorke (21 luglio).

“Per il secondo anno consecutivo verrà allestito anche il parterre per i concerti, offrendo molti posti in più a chi vuole assistere ai concerti - spiega Josè R. Dosal, amministratore delegato di Fondazione musica per Roma -, il nostro più grade obbiettivo è quello di attrarre sempre più giovani all’interno dell’Auditorium”. “Uno dei festival più importanti a livello mondiale -. dice il presidente della Fondazione, Aurelio Regina - con un pubblico che si consolida anno dopo anno”.

Dopo l’apertura con il doppio concerto dei Maneskin il 23 e il 24 giugno, la cavea ospiterà un festival nel festival, RETAPE, una woodstock dedicata alla scena musicale romana con ospiti speciali come Fabrizio Moro, Roberto Angelini, Ainè (28 giugno).

E fino al 2 agosto il Roma Summer Festival sarà il nuovo palcoscenico dell’estate romana con ospiti internazionali come Thom Yorke, Steve Hackett, Skunk Anansie, Tears for Fears, Thirty Second To Mars, Toto, Aurora, Diana Krall, Ben Harper, Take That, Apparat, The Cinematic Orchestra, Rufus Wainwright, Angelique Kidjo e molti altri per una stagione unica in Europa.

Tra gli artisti italiani novità come Gazzelle, Irama, Bowland, Maneskin e Il Volo, e grandi big da Fiorella Mannoia a Massimo Ranieri, da Gigi Proietti ai Carmina Burana e a Federico Zampaglione dei Tiromancino e molti altri per un’esperienza straordinaria in una venue d’eccezione.