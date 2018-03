VIDEO | Trofei, giochi e show per i “pet friendly”. Quattro zampe in fiera torna a Roma

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Trofei sportivi, sfilate col proprio gatto o cane di razza e non, giochi a “sei zampe”, salute e bellezza, ma anche formazione per gli amanti dei pet.

Grande partecipazione per la giornata d'apertura della nuova edizione di “Quattro zampe in fiera” ai padiglioni 7 e 8 della Nuova Fiera di Roma, sabato 17 e domenica 18 marzo. Un ricco evento a misura di pet, per scoprire tutte le novità del settore in fatto di alimentazione e di accessori e per saperne di più, grazie alla presenza di molti esperti, sul rapporto speciale con il nostro amico a quattro zampe, membro a tutti gli effetti della nostra famiglia.

Roma Today ha fato un giro tra gli stand per vedere da vicino le tante attrazioni organizzate e dedicate ai cani. “Le novità quest’anno sono molte - spiega Alessandra Aspesi, una delle organizzatrici della Fiera -. La prima edizione del “Trofeo Nazionale Macerie Indoor” nata con il supporto di Csen Soccorso che ha il duplice obiettivo di mostrare da un alto le eroiche e coraggiose attività svolte dai soccorritori e dall’altro regalare loro la possibilità di celebrare le loro encomiabili azioni. Il trofeo di splash, di agility, ma anche tanti show ed esperti del settore a disposizione dei proprietari di cani e gatti, i veri protagonisti”.

Quattro zampe in fiera è organizzato da sei anni dalla società Tema Fiere, e pensato per essere a misura di cani e gatti. L’unica manifestazione al quale si può partecipare col proprio “amico fidato”. Alla due giorni romana seguiranno altre tre tappe: Napoli il 26 e 27 maggio, Milano il 13 e 14 ottobre e Padova il 10 e 11 novembre.