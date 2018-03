VIDEO | "Vuoi sposarmi?" Coppia di newyorkesi si promette amore eterno da Fassi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L’arrivo della torta, lui che si mette in ginocchio, in mano un cofanetto con l’anello di sua nonna, le lacrime che scorrono sul viso di lei, poco prima di dire “si, lo voglio”

Una proposta di matrimonio speciale e romantica nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 marzo, nei locali della gelateria Fassi, all’Esquilino. I due giovani protagonisti di questa “scena da film” sono Mojgan Rastegar e Phillip Golub di Manhattan, New York city. 28 anni lei, 25 lui, si trovano a Roma per una vacanza, ma Phillip aveva pianificato tutto già da tempo, per fare la proposta “più dolce possibile, proprio come la mia fidanzata - dice emozionato -. Amiamo il gelato e Fassi è molto famoso, quindi ho pensato che non ci fosse posto migliore per esprimere il mio amore”.

Il tutto sotto gli occhi dei clienti presenti che si sono poi complimentati con i ragazzi. Un momento di puro romanticismo che ci ha fatto emozionare, ma tornare anche indietro: all’epoca in cui le dichiarazioni d’amore si facevano così.