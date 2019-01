VIDEO | Ecco il 2019 del Maxxi, Melandri: “Dedicato all’estro e alla creatività femminile”

Grande spazio alla creatività italiana riconosciuta nel mondo. L’obbiettivo del Maxxi per questo 2019 appena iniziato è quello di aprire una finestra sul mondo delle arti contemporanee in cui la parola d’ordine sarà “italianità”. Con le monografiche dedicate a Paola Pivi, Paolo Di Paolo, Maria Lai e Gio Ponti, focus su Formafantasma, Elisabetta Catalano, Enzo Cucchi. Con un dialogo costante tra arte, architettura, fotografia e design.

Non solo la presentazione del domani, ma anche la conferma di quello che è stato il 2018: “Siamo orgogliosi di dire che abbiamo avuto un 11% di visite in più rispetto al 2017, a conferma del lavoro che è stato fatto in questi anni - dice Giovanna Meandri, presidente della Fondazione Maxxi -. Il nuovo anno sarà dedicato all’estro e alla creatività femminile, ma anche il prolungamento di mostre di successo come quella di Zerocalcare”.

L’accordo con con la Triennale di Milano per il Premio nazionale di architettura “che farà da ponte alle due città - sottolinea Meandri -, mai così importante come in questo momento per il contemporaneo”. Collaborazioni a livello interazione con i capolavori dell’IVAM di Valencia, la collettiva Tutto, che indaga la dimensione spirituale dell’arte nell’era contemporanea. “Perché il Maxxi non è solo un museo - continua la presidente -, ma anche un centro di ricerca in cui si svolgeranno, anche quest’anno, numerose iniziative”. Le novità per chi sceglierà di visitare il Maxxi: biglietti “mini” e “last hour” a 5 euro.

Tanti i partner la conferma di Enel quale socio fondatore privato della Fondazione, Alcantara, Bulgari, Gucci (per la mostra di Paolo di Paolo) e Groupama Assicurazioni come title sponsor per le visite guidate.