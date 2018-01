VIDEO | La Sapienza, dopo il restauro tornano i simboli fascisti sull'opera di Mario Sironi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il grande murale di Mario Sironi, 'L'Italia tra le Arti e le Scienze' del 1935, è tornato al suo antico splendore e può essere visitato fino al 21 gennaio nell’Aula Magna dell’università La Sapienza, nella quale è stata allestita anche un museo storico.

L’intervento di restauro effettuato in collaborazione tra Miur e Mibact avviato con la firma di un accordo sottoscritto da Sapienza Universita' di Roma e dall'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, ha riportato alla luce l'opera di Mario Sironi, per oltre ottant'anni occultata dietro spessi strati di colore finalizzati a nascondere la superficie originale e a celare i simboli del regime fascista. “Un intervento di censura deciso dal rettorato dell’università nel 1950 - spiega la professoressa de La Sapienza e direttrice dei lavori di restauro, Eliana Billi - ma che nascondeva di fatto tutta la vena artistica del pittore. L’arte non dovrebbe mai essere censurata perché rispecchia il periodo storico a cui riferisce”.

I lavori di recupero del murale di Sironi sono durati due anni e restituito così all’università, e alla città, con una cerimonia ufficiale durante i festeggiamenti per gli 80 anni della Citta' universitaria. Si potrà vedere dalle 12 alle 17 di giovedì 4, venerdì 5, lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, venerdì 12 e ancora il 17 e il 19 gennaio insieme al museo che ricostruisce anche la storia del dipinto e il lungo percorso di recupero.