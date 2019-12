VIDEO | Il Natale arriva al Ragusa Off con La Fabbrica degli Elfi: 200 espositori ed eventi per i più piccoli

Oltre 200 espositori tra artigiani e street food, la casa di Babbo Natale, una pista di pattinaggio, eventi e concerti. Fino al 6 gennaio il Ragusa Off ospita la Fabbrica degli Elfi nei suoi 6mila metri quadri di spazio.

Un evento di Natale indirizzato a tutta la famiglia: “L’ingresso è gratuito - spiega l’organizzatore, Marco Di Dio - abbiamo moltissimi appuntamenti in calendario, dai musical per bambini come Frozen e Mary Poppins, fino allo spettacolo di cabaret di Antonio Giuliani”.