VIDEO | Il Natale arriva a Roma, luci accese all’albero di piazza Venezia e via del Corso

Il countdown con i bambini, poi il Natale è arrivato a piazza Venezia e in via del Corso con l’accensione delle luci e delle Luminarie, offerte da Netflix. Subito dopo l’accensione, l’albero “prende vita” attraverso la voce di Pino Insegno e dialoga con la sindaca di Roma, Virginia Raggi che gli dice: “Ti abbiamo aspettato per un anno, ti vedo in forma”.

E’ una piazza gremita quella che ha voluto assistere alla cerimonia di stasera, sabato 8 dicembre. Presente anche il fondatore del movimento cinque stelle, Beppe Grillo, accanto al vicesindaco, Luca Bergamo, durante l’esibizione del coro dei bimbi del Teatro dell’Opera di Roma.

“Abbiamo voluto ricordare le vittime del tragico incidente di Ancona - dice Raggi - ma malgrado lo strazio abbiamo voluto onorare la tradizione e accendere l'albero con i bambini".