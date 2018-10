VIDEO | Pixar in mostra al Palazzo delle Esposizioni, viaggio nei suoi trent’anni di animazione

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Non solo una mostra, ma un vero e proprio viaggio all’interno del mondo Pixar, fatto di storie, personaggi, sogni. Ma anche di quella “magia” che porta un disegno su carta a diventare una statuetta e che, grazie alle nuove tecnologie, prende vita attraverso uno schermo. Dal 9 ottobre il primo piano del Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale sarà pieno del dei colori Pixar con una rassegna messa a punto per i suoi trent'anni anni di lavoro nel mondo dei film di animazione, con lo scopo di “mettere al centro il lavoro umano, le arti e i saperi - spiega la curatrice dell’edizione italiana, Maria Grazia Mattei - una bottega rinascimentale in cui il lavoro artigianale si assembla a quello digitale. Una percorso al contrario, in cui le animazioni fanno a chiusura di un lungo e affascinante percorso creativo”.

Da “Toy Story” al più recente “Coco”, passando per “Alla ricerca di Nemo”, Cars”, “Inside Out”. Questi solo alcuni dei titoli, e sedei personaggi, che si possono trovare nelle oltre 400 opere esposte a Roma fino al 20 gennaio 2019. Una mostra promossa da Roma Capitale con l’assessorato alla Crescita culturale guidato da vice sindaco Luca Bergamo, prodotta dall’azienda speciale Palexpo, ideata ed organizzata da Pixar animation studios, realizzata con la collaborazione di Meet.

“Una rassegna importante non solo per quello che viene esposto e che sicuramente raccoglierà molto interesse - dice Cesare Pietroiusti, presidente del cda di Palexpo -, ma soprattutto perché attraverso questa esposizione si scopre tutto quello che c’è dietro la creazione di un film. Una cosa molto affascinate”.