VIDEO | Neve d’agosto sulla basilica di Santa Maria Maggiore: è il “Miracolo di Roma”

Secondo la tradizione, la Vergine apparve in sogno a Papa Liberio chiedendogli che venisse costruita una chiesa là dove avrebbe nevicato. il "Miracolo della Neve", ovvero la prodigiosa nevicata sull'Esquilino avvenuta la notte del 5 agosto 358. E da 35 anni anni è Cesare Esposito, architetto ed appassionato d arte e cultura, ad aver messo in scena la rievocazione del “Miracolo” con uno spettacolo di musica luci e, ovviamente, la neve, quest’anno fatta di schiuma e bolle di sapone.

E in tanti, romani e turisti, sono rimasti in attesa per ore pur di assistere alla rievocazione, ormai sempre più un appuntamento della tradizione romana.