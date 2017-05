Nuova vita per il Mausoleo di Augusto: nel 2019 la riapertura al pubblico

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Oggi presentiamo al mondo non solo il restauro di un'opera importantissima, ma l'inaugurazione di un nuovo modo di collaborare tra istituzioni e privati che sta dando frutti estremamente interessanti e innovativi", ha detto la sindaca Raggi

Il Mausoleo di Augusto potrà finalmente tornare al suo splendore. Il Campidoglio ha avviato infatti la seconda fase del recupero del "più grande sepolcro circolare dell'età antica" grazie al finanziamento di 6 milioni di euro arrivato dalla fondazione Tim. Una partnership, quella tra Roma Capitale e Tim, che punta a "restituire visibilità e visitabilità" al monumento, rimasto per molti anni in stato di abbandono e degrado, attraverso interventi di ripristino delle condizioni per la percorribilità da parte del pubblico in vista della creazione di un vero e proprio spazio museale.

"Contiamo di restituirlo alla città nell'arco di due anni, con il completamento dei lavori ad aprile 2019", ha detto il sovrintendente di Roma Capitale, Claudio Parisi Presicce, che oggi con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato i lavori che prevedono anche la valorizzazione delle attività del cantiere finanziata da Tim con due milioni di euro".