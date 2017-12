VIDEO | E' Maneskin mania, in coda per ore pur di vedere i finalisti di X Factor

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In centinaia, in coda, per vedere i finalisti di X Factor e farsi autografare una copia dell'album. Siamo alla Feltrinelli di via Appia Nuova dove sono stati dati quasi mille numeri per accedere, con i fan disposti ad aspettare per ore pur di vederli.

L'evento di stasera, mercoledì 20 dicembre, è stato organizzato per far incontrare i fan ai tre finalisti del talent show di Sky. Ma tra i tanti in coda, sembra che a vincere per consenso sia proprio il gruppo romano, secondo classificato, Maneskin. “Li adoro – dice una ragazza con il numero 767 – la previsione è di fare la mezzanotte ma non importa, ne varrà la pena”.