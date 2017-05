Legion run, 1500 legionari riconquistano Roma

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Grande festa di sport all'Ippodromo di Tor di Quinto con l’emozionante corsa di 5 chilometri e 21 ostacoli di acqua, fango e ghiaccio da superare con l’aiuto della propria Legione

È stata una grande giornata di sport e allegria all'aria aperta quella che gli oltre 1500 iscritti alla Legion Run hanno vissuto nella cornice dell'Ippodromo Militare 8° Reggimento Lancieri di Tor di Quinto. Ma è stata una straordinaria festa anche per tutti coloro che sono arrivati semplicemente per assistere alla kermesse e hanno animato fin dalle prime ore della mattina l’Area Festival allestita all’interno dell’Ippodromo. Musica, balli, carne alla brace, birra a fiumi e tanta allegria a caratterizzare questa seconda entusiasmante edizione capitolina della Legion Run, l’emozionante corsa di 5 chilometri e 21 ostacoli di acqua, fango e ghiaccio da superare con l’aiuto della propria Legione.

Perchè la Legion Run non è una vera e propria competizione. È una gara unica nel suo genere, studiata per offrire ai partecipanti la possibilità di impegnarsi oltre i propri limiti affrontando una sfida fisica e mentale capace di regalare momenti epici da condividere con amici, colleghi o familiari. I 21 ostacoli sono distribuiti lungo un percorso di 5 km, si parte insieme e si finisce insieme, senza alcun limite di tempo.

L'obiettivo è quello di superare le avversità e aiutare i compagni a farlo. Ognuno ha scalato pareti ripide e scivolose, strisciato sotto il filo spinato, si è rotolato nel fango, ha saltato nel vuoto, si è tuffato in piscine piene d'acqua o addirittura ghiaccio e perfino giocare col fuoco. Un’emozionante avventura impossibile da dimenticare.

All’interno dell’Area Festival hanno trovato spazio due Aree didattico-interattive, anche per i bambini, curate dal gruppo di rievocazione Storica VII Gemina: la cucina Romana, usi modi e profumi di come stavano a tavola gli antichi romani, i gusti in voga durante l'epoca imperiale, le tecniche di cottura e la riscoperta di sapori persi nel tempo; mina, le tecniche di assedio e contro-assedio in epoca romana, la riproduzione della prima arma a gas della storia e le tecniche di difesa. Atleticom e Legion Run sostengono la Fondazione Telethon. Per ogni iscrizione saranno devoluti 3€ per aiutare la ricerca contro le malattie genetiche.

Ed ora, per la prossima edizione della Legion Run, appuntamento a fine ottobre in Sicilia, dove i concorrenti potranno vivere la straordinaria esperienza di un percorso a ostacoli allestito sulla cima dell’Etna.