VIDEO | Da Roma alla Siberia, lo street artist Gojo dipinge i miti antichi sulla parete di un ex gulag

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Romano, classe ’84, nato e cresciuto nella zona del Portuense e una grande passione per la storia mitologica di Roma, a cui si ispira per gran parte per la sua arte. Incontriamo Gojo nei pressi di un muro legale della sua zona. Difficile non accettare che dipinga qualcosa mentre ci racconta la sua esperienza a Norilsk, città industriale e mineraria al confine tra Russia e Siberia, famosa per la produzione di nickel.

“Sono stato accolto bene - racconta a Roma Today, Paolo Gojo Colasanti -. Una realtà pazzesca dove la gente si fermava a portarmi cibo e a parlare con me, incuriositi dal mio lavoro. Io ovviamente ho imparato un unica frase: ‘non parlo russo’”. Gojo, tag che deriva dal mondo dei fumetti e molto presente tra i muri della Capitale, lavora sempre con la stessa prerogativa: far dialogare l’opera al territorio in cui sorge. “Per me questo è importante, quasi a voler manifestare un ulteriore rispetto per il luogo in cui mi trovo a dipingere - spiega - quindi anche in questo caso ho studiato la storia di Norilsk, la colonizzazione russa, le persone che la vivono, e ho lavorato al mio primo bozzetto”.

L’opera è stata realizzata sulla parete di un palazzetto dello sport. Sullo sfondo c’è un grande sole rosso, simbolo dell'estate artica, dove spicca il dio Num, creatore di tutti gli esseri viventi secondo le culture locali, circondato da quegli animali che raccontano tutte e tre le città che compongono Norilsk.

Un’esperienza realizzata grazie al progetto realizzato in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura a Mosca diretto da Olga Strada, con il supporto di Simona Capodimonti, storica dell’arte. Una passione, quella dell’arte urbana, che sembra prendere sempre più piede in Russia, visto che lo scorso anno altri due artisti, sempre romani, sono volati fin li per dipingere le proprie opere: Solo e Diamond. “Ci tornerei volentieri - conclude Gojo - La città come le sue estreme contraddizioni mi ha conquistato, vorrei conoscere ancora di più di artisti locali, molti sono particolarmente attivi. Davvero una bella esperienza”.