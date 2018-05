VIDEO | Apre Palazzo Merulana, un hub culturale nel cuore dell'Esquilino

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Non solo uno spazio espositivo, ma “un hub culturale che raccolga le voci e le esperienze di tutto il quartiere Esquilino - dice Letizia Casuccio, direttrice di CoopCulture durante la presentazione di stamattina - questo è il nostro più grande obbiettivo”.

Quattro piani, di cui due espositivi, nati dal lavoro in sinergia tra il Campidoglio e la famiglia Cerasi, la quale non solo ha curato il recupero di uno stabile storico di proprietà del Comune, ex ufficio d'igiene della Capitale ormai abbandonato da anni, grazie ad un project financing, ma ha inoltre messo a disposizione una collezione di opere d’arte pregiate della Fondazione Cerasi. “Un enorme regalo a Roma e a tutti i romani - sottolinea la sindaca Virginia Raggi - in un quartiere come l’Esquilino che avrà la possibilità di partecipare attivamente alla vita di questo nuovo spazio culturale”.

A curare la programmazione di Palazzo Merulana sarà CoopCulture, la quale ha già pianificato i primi eventi che partiranno già dalle prossime settimane. “Non solo mostre ed eventi - spiega Casuccio - ma anche molti laboratori in grado di coinvolgere artisti emergenti, realtà associative di zona, le scuole”.