Spring Attitude, decima edizione: a Roma trenta artisti in tre giorni per il festival di musica elettronica ed arti contemporanee

Tre giorni di suoni urbani, ritmi globali, visioni neo-psichedeliche e performance multimediali in grado di modificare percezioni e immaginari. E’ la decima edizione di Spring Attitude, festival di musica elettronica ed arti contemporanee, che punta ad animare la Capitale con trenta artisti provenienti da tutto il mondo in due luoghi simbolo dell’arte e della cultura contemporanea di Roma: il Maxxi (Museo nazionale delle arti del XXI secolo), e l’ex caserma Guido Reni (sede temporanea di Videocittà, Festival della Visione).

L’evento - realizzato con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Roma e il sostegno di Siae - è stato presentato nella mattinata di oggi, giovedì 26 settembre, dal direttore artistico Andrea Esu e la presidente della Fondazione Maxxi, Giovanna Melandri. Tre i palchi realizzati al Maxxi a disposizione degli artisti: il Molinari Stage, dedicato ai grandi protagonisti della scena elettronica internazionale, il Nastro Azzurro live Stage che dà spazio invece a grandi conferme e giovani promesse della musica italiana, e l’Auditorium che ospiterà le performance più eclettiche e sperimentali. L’11 e il 12 ottobre si alterneranno i nomi più acclamati e interessanti della scena elettronica internazionale e della nuova onda italiana, senza limiti di genere o categorizzazione: dai sovrani incontrastati della consolle Laurent Garnier ed Ellen Allien e dal leggendario Andrew Weatherall al rap senza filtri di Massimo Pericolo, dalle sofisticate rime introspettive di Rancore all'intenso cantautorato di Giorgio Poi, dal travolgente party elettronico di IVREATRONIC alla Regina della notte M¥SS KETA. E poi ancora: l’elettronica cinematografica in salsa horror di Dressel Amorosi e il grande omaggio di Massimo Martellotta (Calibro35) al compianto Mark Hollis dei Talk Talk; le incursioni audiovideo in un oscuro Sud Italia di Mai Mai Mai e le sonorità afro-mediterranee arricchite dall’arte contemporanea di C’Mon Tigre; il talento cristallino di Elena Colombi e il nuovo fenomeno Spotify Il Tre; l’essenziale synth pop di Altarboy e il pop queer della poliedrica Planningtorock; le contaminazioni funk-jazz di Elephantides e la techno prismatica di Zenker Brothers. Come se non bastasse, a completare il programma di un’edizione che si preannuncia imperdibile ci penserà il songwriting intimo condito di calore soul di Venerus and his orchestra, il trip hop di classe di Weval e i nuovi esponenti della scena romana Darrn.

Netflix è content partner di Spring Attitude Festival 2019 per il lancio di “El Camino”, il film ufficiale della serie cult “Breaking Bad”. Sabato 12 ottobre nel pomeriggio Spring Attitude sarà infatti presente con un DJ set a un evento esclusivo che si terrà a Roma presso le Fonderie (ex Caserma Guido Reni) e all'interno del quale i fan potranno ripercorrere l'intera saga di Breaking Bad in maniera interattiva.