VIDEO | A bordo del taxi karaoke di Duca40, dove una corsa si trasforma in show

Non è solo una corsa in taxi. Ma un momento di pura allegria e musica, dove i passeggeri possono intonare le note di una canzone, come fossero in un karaoke. Roma Today ha quindi deciso di incontrare Duca40 e salire a bordo del suo taxi. Da quella piazza Giuseppe Gioacchino Belli di Trastevere da cui parte ogni giorno e che Emanuele Della Seta chiama “il mio ufficio”, fino al Gianicolo. Un breve tragitto in cui il 53enne romano “de Roma”, come si definisce, ci racconta le sue passioni, ma sopratutto com’è riuscito a trasformare la sua professione grazie a Duca40. “Faccio questo lavoro da circa 11 anni - racconta - un mestiere che non volevo fare in realtà, tutto il giorno nel traffico di Roma. Così facendo regalo un momento di allegria a me e ai miei passeggeri. Una corsa ‘all inclusive’ che spero di continuare a garantire alla mia città”.

Sposato con Grazia e padre di due figli, Nathan e Ludovica, Emanuele racconta di come la sua famiglia si diverta nel vedere le sue esibizioni, postate sulle sue pagine social e su youtube ottenendo grande seguito, la più recente e nota con la cantante Emma: “Però mi devo sfogare con i miei clienti - dice sorridendo -, a casa non mi fanno più cantare”.