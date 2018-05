Claudio Colica e Giacomo Spaconi, ovvero Le Coliche. E' loro il video virale in questi giorni su facebook. Sette minuti in cui mettono insieme un super gruppo indie composto da Tommaso Paradiso e i suoi Thegiornalisti, Coez e Calcutta. Sette minuti in cui vengono passati in rassegna gli stereotipi, i tic e i tormentoni sulla moda musicale del momento. L'Indie è morto è il titolo della video parodia. Il tutto con un colpo di scena finale.

