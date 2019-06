VIDEO | AAA Drag Queen cercasi, il casting alla Sala Umberto per “La piccola bottega degli orrori”

Trucco, parrucco, energia e pronte a giocarsi le proprie carte pur di ottenere la parte. Sono le candidate Drag Queen che nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno, si sono presentate alla Sala Umberto di via delle Mercede, per partecipare al casting di “La piccola bottega degli orrori”, musical di successo di Broadway firmato da Alan Menken e Howard Ashman, oggi diretto in chiave nuova da Piero Di Blasio: “cerco una Drag singer nello specifico - spiega il regista -, non c’è immagine migliore, forte come un uomo ed elegante come una donna. Inoltre lancia un messaggio chiaro, ognuno di noi può essere quello che vuole”.