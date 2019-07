VIDEO | L'energia soul degli Incognito travolge la Casa del Jazz, tra vecchi e nuovi successi

Cè chi li ha visti dal vivo per la prima volta 25 anni fa ed ora non vede l’ora d riprovare le stesse emozioni. Chi li segue fin da piccolo “da quando suonarono a Roma al Palladium”. Chi era pronto andare a Londra se non ci fosse stata la data italiane, ma anche chi dall’Inghilterra ha invece scelto di arrivare nella Capitale per ammirarli in “una bella location, un parco nel cuore della città”.

Tutto pieno ieri sera per gli Incognito alla Casa del Jazz. Energia musicale davvero unica che ha fatto alzare in pieni la platea per lasciarsi andare in un ballo sotto le stelle. Dal 1979 ad oggi gli Incognito rappresentano una delle band più creative ed energiche del panorama musicale mondiale. Il loro ultimo album In Search of Better Days ha riscosso un enorme successo. I brani creano un tappeto di groove, soul e funk, marchio caratteristico di questa band.