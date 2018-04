VIDEO | Sette nuovi siti nel Parco archeologico del Colosseo, nuovo percorso tra Palatino e Foro Romano

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un unico biglietto che permette di visitare Colosseo, Foro Romano e Palatino a cui si aggiungono, e questa è la grande novità presentata oggi, venerdì 20 aprile, sette luoghi unici e impossibili da vedere fino a poche ore fa: su tutte, la casa di Augusto, primo imperatore di Roma.

I nuovi siti a disposizione dei visitatori già dalla giornata di domani, 21 aprile, sono: Criptoportico neroniano Museo Palatino, Casa di Augusto, Casa di Livia , Aula Isiaca con la Loggia MatteiTempio di Romolo, Santa Maria Antiqua con l’Oratorio dei Quaranta Martiri e con la Rampa di Domiziano.

Il nuovo biglietto, valido per due giorni al costo di 18 euro, si chiama S.U.P.E.R. nato dall’acronimo “Seven Unique Places to Experience in Rome”. “Anche questo percorso concorre alla volontà di diversificare l’offerta ed è indirizzato al visitatore attento - spiega Alfonsina Russo, Direttore del Parco archeologico del Colosseo -. I milioni di visitatori accolti nell’area archeologica includono segmenti molto diversi fra loro per età, interessi e cultura ed è importante andare incontro a una domanda molto varia. Inoltre vogliamo rendere sempre più coinvolgenti e esperienze di visita, affinché il Palatino e il Foro Romano ritornino a essere luoghi di affezione anche per i cittadini romani”.