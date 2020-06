VIDEO | Verdone ricorda Sordi nel suo Centenario: "Un rivoluzionario, gli vorrò sempre bene"

Il ricordo del primo incontro. I suoi anni più rappresentativi, a braccetto con la storia d'Italia. La sua Roma, e la sua arte fuori dalle regole. Carlo Verdone ricorda Alberto Sordi, a cento anni esatti dalal sua nascita, in occasione della cerimonia in suo onore voluta dal Campidoglio.

"Gli vorrò sempre bene, come lui ne ha sempre voluto a noi, con i suoi film", dice Verdone. Poi i rigranziamenti alla Fondazione Albero Sordi per aver proposto di intitolare il piazzale di fronte alla villa dell'amato attore romano, alla sorella Aurelia. Idea colta favorevolmente anche dalla sindaca Virginia Raggi: "Grazie - dice Verdone - perchè questa donna ha vissuto per lui, l'ha accudito come una madre e merita questo riconoscimento".