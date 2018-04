VIDEO | Vestiti tradizionali, cibo e tanta musica. Il Capodanno Bangla torna a Centocelle

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L’evento al campo sportivo di via di Centocelle, arrivato alla sua 19esima edizione, è un appuntamento importante per la comunità bengalese della Capitale. Siamo andati a vedere da vicino i festeggiamenti nella serata inaugurale, domenica 29 aprile.

Un momento di condivisione, ma anche di riunione per le tante famiglie bengalesi di Roma. Il Capodanno Bangla è organizzato, come ogni anno, dall’associazione Dhuumcatu, fondata da Bachu: “Siamo 36mila bengalesi nella Capitale, una grande comunità - spiega a Roma Today - per questo secondo noi il comune di Roma deve calendarizzare questa festa permettendoci di poterla fare in un giardino pubblico, cosa che purtroppo ci è stata impedita”.

E tra musica, danze, abiti tradizionali, sembra davvero di trovarsi a chilometri di distanza da Roma. Un momento di festa in cui i protagonisti sono i bambini. Festeggiamenti che andranno avanti fino a domani, martedì primo maggio.