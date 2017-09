Bondage week, Roma Capitale dei nodi tra eros e sport

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

[AGENZIA DIRE] Al confine tra pratica erotica e disciplina sportiva: questo è il bondage. Tante le tecniche per praticarlo, ma tutte aventi un unico fine: impedire la capacità di compiere movimenti liberi a chi si presta ad essere legato. Performer da tutto il mondo sono arrivati in settimana nella Capitale per prendere parte al 'Rome bondage week', primo festival italiano dedicato al bondage, iniziato con la presentazione dei maestri e del programma degli eventi che si terranno prossimi giorni. Una serie spettacoli che andranno avanti fino a domenica 17, presso la discoteca Qube.

Resta ancora poco conosciuto ai più nel nostro Paese il mondo del bondage, identificato dagli esperti del settore con la lettera 'b' della sigla bdsm. Cavi, corde, ganci e l'affidarsi completamente al proprio 'rigger', per un dolore che a molti appare ingiustificato, ma che viene descritto dai praticanti della disciplina come uno strumento di conoscenza dei limiti e delle potenzialità del proprio corpo.