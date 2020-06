Roma ritrova il Colosseo: la riapertura tra prenotazioni obbligatorie e visite accompagnate

Il Colosseo riapre le sue porte ed un pezzo importante della città riprende vita. Dimentichiamoci però le lunghe file di visitatori all’ingresso: ora per accedere all’Anfiteatro Flavio occorre la prenotazione, in modo da regolare i gruppi e i flussi, i quali saranno accompagnati per tutta la visita da una guida. Termoscanner all’ingresso, obbligo di mascherina e del metro e mezzo di distanza da altri visitatori.

Sono soprattutto i romani quelli che stamattina, lunedì 1 giugno, hanno scelto di venire qui approfittando soprattutto dell’assenza di turisti: “Ho portato tutta la mia famiglia, i bambini non l’hanno mai visti ed ho pensato non ci possa essere momento migliore”, spiega un visitatore.