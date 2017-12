VIDEO | Termini, sull'albero di Natale desideri e auguri in tutte le lingue del mondo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

C'è un grande albero di Natale all'ingresso della stazione Termini. Ma a renderlo davvero speciale è il fatto che le sue decorazioni principali sono i messaggi di auguri, o lettere indirizzate direttamente a Santa Claus, dei passanti.

Molti sono ironici e divertenti: "Non è Ponte Milvio ma, ti amo Linda", "Voglio tutti i desideri di Fontana di Trevi". Altri invece rappresentano delle vere e proprie lettere a Babbo Natale in cui si chiede la realizzazione dei propri sogni, come "Aiutami a passare gli esami di Sociologia", oppure "Donaci felicità e serenità".

Ma non sono solo i romani a lasciare un pensiero. Infatti si possono trovare messaggi scritti in inglese, cinese, arabo. E sono tanti i curiosi che, trovandosi di passaggio qui, cercano un foglio e una penna per lasciare il proprio messaggio.