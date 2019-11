In via Condotti è già Natale: accese le luci natalizie targate Cartoon Christmas

Sono state inaugurate, infatti, le CARTOON CHRISTMAS LIGHTS, le luminarie natalizie ispirate ai top show di Cartoon Network e Boomerang, i canali TV kids del gruppo WarnerMedia – che, grazie alla consolidata collaborazione stretta con l’Associazione Via Condotti, illumineranno le feste fino al 9 gennaio.



Le luci vedono protagonisti i personaggi delle serie più amate da piccoli e adulti come Tom & Jerry, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Adventure Time, Titti e Silvestro, Ben 10, The Powerpuff Girls, The Happos Family e Scooby- Doo!. Alla cerimonia di accensione erano presenti le istituzioni, Marco Berardi, Vice President General Manager di Turner Italia (gruppo WarnerMedia) e Gianni Battistoni, Presidente dell'Associazione Via Condotti.

Non è mancata la tradizionale parata della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri che da Largo Goldoni ha sfilato lungo Via dei Condotti fino a giungere a Trinità dei Monti dove sono stati eseguiti i brani classici più celebri e L’Inno di Mameli.A seguire l’evento e la parata, anche i costume characters dei personaggi di Cartoon Network e Boomerang come Ben 10, Finn e Jake di Adventure Time, il gatto blu Gumball e il suo amico Darwin, i mitici Tom&Jerry, le Powerpuff Girls e l’amatissimo Scooby–Doo! che hanno reso ancora più speciale l’appuntamento per i loro piccoli fan che hanno potuto scattare divertenti foto ricordo e vivere la magia delle feste natalizie in una delle strade più celebri e suggestive della città in compagnia dei personaggi più amati.