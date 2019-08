Ferragosto al Palo della Morte, Verdone ai fan: "Abbraccio chi andrà lì per ricordare un momento di poesia legato a Roma"

"Domani è Ferragosto. E nel sapere che ancora, anno dopo anno, si svolge, in omaggio al mio primo film 'Un sacco bello', il pellegrinaggio al "Palo della Morte " dove il bullo dava appuntamento a Sergio per andare in Polonia, mi riempie di commozione". Carlo Verdone stavolta l'evento che non c'è l'ha voluto ricordare il giorno prima. L'ha fatto con un video pubblicato su Facebook. Un video con cui omaggia i fan più temerari che a Ferragosto come ogni anno si daranno appuntamento in via Conti.

TUTTO SULL'EVENTO - Ferragosto al "Palo della morte" per un pellegrinaggio "Un Sacco bello"



"Nonostante sia un avvenimento immaginario - continua Verdone -, abbraccio con affetto chi andrà lì per ricordare un momento di poesia legato a Roma. Una Roma deserta e suggestiva come fu in quel lontano agosto di tanti anni fa. Vi voglio bene", il saluto del regista.