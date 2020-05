Vasco Rossi a Rock in Roma 2021, annunciate le nuove date

"Vado al (Circo) Massimo". Era stato questo l'annuncio più bello, per i fan di Vasco Rossi, giunto a novembre 2019. Un super concerto, anzi due, che il cantautore di Zocca avrebbe dovuto tenere nella Capitale, al Circo Massimo appunto, il 19 e il 20 giugno 2020 nel contesto di Rock in Roma 2020.

L'annullamento ufficiale di tutti gli eventi live estivi del Rock in Roma a causa dell'emergenza Covid, però, ha necessariamente imposto anche il rinvio dei concerti romani di Vasco. Poi, poche ore fa, la notizia:

"Ehilà!! Exclusive. In anteprima abusiva assoluta...Ecco le nuove date per lo spettacolare Vasco Non Stop Live Festival 2021", ha scritto il cantante sul suo profilo Instagram.

Bisognerà attendere un anno in più, ma Vasco Rossi arriverà nella Capitale il 26 e il 27 giugno 2021, sempre al Circo Massimo, sempre all'interno del grande contenitore del Rock in Roma 2021.

Vasco Rossi a Rock in Roma 2021, biglietti già acquistati resteranno validi

“Sono molto contento della notizia ufficiale da poco confermata: Vasco a Circo Massimo per due live a giugno 2021 - ha detto in merito il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo - Grazie anche a Rock in Roma che ospiterà i due concerti, il 26 e 27 giugno 2021. I biglietti già acquistati, rimarranno validi. Roma, che non ha smesso mai di vivere e superare la fase più difficile del lockdown grazie a #laculturaincasa, alla musica dai balconi e alla sua bellezza anche nel silenzio della quarantena, passo dopo passo torna la Capitale della cultura nazionale e internazionale che siamo abituati a vivere”.

Di seguito il calendario completo del Vasco Non Stop Live Festival 2021: