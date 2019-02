Sanremo 2019, vince Mahmood. Ultimo sbotta in sala stampa

Io non ho mai avuto la pretesa di vincere. Al contrario di quanto avete sempre scritto voi giornalisti, tirandomela. Io me so grattato, ma non è servito". Queste le parole di Ultimo durante la conferenza stampa finale del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore, dato per vincitore annunciato, si è visto sfuggire dalle mani il primo posto, andato a Mahmood, e si è classificato secondo. Lo scrive Today.

Incalzato ancora dalle domande dei giornalisti, Nicolò Moriconi, questo il nome di Ultimo, è apparso teso: "Avete solo questa settimana per sentirvi importanti e avete rotto - è sbottato di fronte alle provocazioni - Troverete sempre qualcosa da ridire a quello che dico. Sono contento per Mahmood". Poi ha spiegato con più serenità il suo punto di vista: "Io punto all'eccellenza, quindi è normale che ci sono rimasto male. E' normale che se una persona si crea aspettative e poi non le realizza non è contento. La mia vittoria sono i live e le persone che si riconoscono in quello che scrivo".

Ultimo, poi, ha commentato il tweet di Matteo Salvini. Il vicepremier ministro dell'Interno, infatti, ha detto che avrebbe preferito vedere lui al primo posto: "Io scrivo canzoni e, nel momento in cui le scrivo, non sono più mie. Quindi se le apprezza Salvini o un muratore a me non cambia niente"