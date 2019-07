Ultimo e la Poesia per Roma

Una Favola che si trasforma in poesia. Ultimo sbanca l'Olimpico e regala alla sua città, Roma, dei versi destinati a diventare, specie ai tempi dei social, sottofondo virale di ogni immagine della Capitale. Nicolò Moriconi omaggia i 60.000 accorsi all'Olimpico di uno show straordinario. Di seguito il testo e il video, tratto da youtube, della poesia. Curiosità: nella versione declamata durante il concerto manca la quartina che disegna Francesco Totti:

Roma è una finestra aperta

piena di mollette e panni

è un bimbo cor pallone

che è partito da San Giovanni

Gli stessi versi invece sono presenti nella versione Spotify rilasciata sulla piattaforma social alla mezzanotte, a concerto finito.



So dieci giorni che sto fori

dici sorridi e dentro muori

a me m'hanno stancato tutti

donne, auto, amici a volte

eppure de te io non me stanco

a volte penso ar Tevere e poi canto

anche se Roma non è solo centro

per me sei bella come un dubbio spento

come un rifugio per un ladro

sei bella come l’angelo e il peccato

Te pare poco. Dì...te pare poco esse immortale?

quando te spegni e avvii er tramonto

che bellezza che rimane

sei bella pure senza mare

lì giù ai Parioli sono belli i ragazzetti

ma per me non valgono du’ occhi

sopravvissuti a sti’ parcheggi

ché Roma è er Colosseo ma non non è solo quello

Roma è sta panchina rotta

che da sogni a quer pischello

Roma è una finestra aperta

piena di mollette e panni

è un bimbo cor pallone

che è partito da San Giovanni

mio padre mi portava le domeniche allo stadio

ancora tengo con gran cura

la prima sciarpa nell’armadio

Roma Capoccia der mondo infame

il mio primo saggio da bambino

la cantai col cuore

nun è San Pietro ma sta’ chiesa

che sta a pezzi

la vera Roma sta nei vicoli

che te turista non apprezzi

è na’ battaglia persa co’ politici corotti

mi parli e dopo ridi perché, Roma, te ne f****

è un pranzo a casa mia co gli amici di na’vita

quelli che perdono a tre sette

e se la pijano con la sfiga

voi sta’ tranquillo senza troppe cianfrusaglie

te casca il mondo sulle spalle

e trovi forza dentro un daje

so’ dieci giorni che sto’ fori

e come me manchi

domani torno e prima cosa vado a pija du’ guanti

perché per scrivere de te ce vo’ rispetto

grazie de esser rimasta accesa

quando non c’avevo un letto