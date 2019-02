"Fateme cantà", Ultimo canta in romanesco nel suo nuovo singolo

"Fateme cantà. Che non c'ho voglia de sta con sta gente". E' una strofa dell'ultimo brano di Ultimo che sembra quasi essere uno sfogo dopo dieci giorni di polemica. Il cantante di San Basilio sceglie il romanesco per il suo nuovo singolo



"Fateme cantà" è la prima canzone in romanesco scritta dal cantautore, un inedito che al suo debutto, venerdì 22 febbraio, ha già conquistato la prima posizione su iTunes. Il brano sarà contenuto nel disco "Colpa delle favole", in uscita il prossimo 5 aprile.

"Fateme Cantà" è una sorta di manifesto, un brano crudo, dove Ultimo senza ricorrere a metafore o astrazioni ci riporta una fotografia sincera e racconta in modo libero e diretto la voglia di fare musica con semplicità, anche grazie al linguaggio che per lui è più spontaneo. Il romano mostra infatti le radici del cantautore nato e cresciuto a San Basilio e risveglia le emozioni legate al quotidiano. Il testo mette in luce il forte contrasto tra il successo e la vita di tutti i giorni, quella in cui in molti possono riconoscersi mentre, a testa alta, cercano di affrontare problemi molto lontani dalle luci del palcoscenico.

Che giornata, che giornata

So distrutto, eh, so distrutto

Cameriè portame er vino

Fateme cantà

Che non c'ho voglia de sta con sta gente

Che me parla

Ma non dice niente, eh

Fateme cantà

Che me ne sento anche un po' innervosito

Da sta gente che me chiede na foto

Io vorrei parlaje de loro, oh oh oh

Fateme cantà

Sto a impazzì appresso a troppe esigenze

C'ho bisogno all'appello

De dì che so assente

E, e fateme cantà

Pe l'amici che ho lasciato ar parcheggio

Io che quasi me ce sento in colpa

De ave' avuto sto sporco successo

Che amico sul palco e t'ammazza nel resto, oh oh

Fateme cantà

Nun so bono a inventamme i discorsi

Sbaglio i modi

I toni, anche i tempi

Parlo piano manco me sentiresti, eh

Fateme cantà

Che a ste cene co questi in cravatta

Parlo a gesti, nun so la loro lingua, eh

Eh, fateme cantà

Per quel tizio che non c'ha più er nome

Sta per strada, elemosina un core

Pe' quel padre che se strigne l'occhi

Davanti a suo figlio pe' proteggeje i sogni, oh

Fateme cantà

Pe' sti gatti che aspettano svegli

Un motore pe' starsene caldi

Pe' i ricordi che me spezzano er sonno

E a letto me fanno girà come un matto

Un matto, un matto