A Roma sboccia TuliPark: il giardino di tulipani si trasferisce nel V municipio

TuliPark a Roma per il secondo anno consecutivo. Con l'arrivo della primavera "sboccia" ancora il coloratissimo giardino olandese, il primo in Italia.

TuliPark a Roma

Oltre nove i mesi di lavoro indispensabili alla rinascita di TuliPark che è pronto a sorprendere la Capitale con 26mila metri quadri di colori e profumi. Saranno 4 i chilometri di filari per oltre 300mila tulipani, e 91 varietà diverse, da ammirare e cogliere.

Come funziona TuliPark

Già perchè TuliPark è un giardino fiorito u-pick in stile olandese dove tutti, ben istruiti dalla guida all'ingresso, possono raccogliere i tulipani del colore che preferiscono e creare un bouquet personalizzato.

Un'esperienza unica e indimenticabile. Intorno mulini a vento, maxi klompen, ossia i classici zoccoli olandesi in versione gigante, un furgone Wolkswagen vintage con servizio foto, esibizioni con balli tipici olandesi "e quest'anno - promettono da TuliPark - ci saranno ancora più spettacoli di intrattenimento e nuove attrazioni".

L'amore per i fiori: ecco come nasce TuliPark

La passione per i fiori dell'Azienda Votadoro è alla base della nascita di TuliPark che è un marchio FloraNixena. A fondare l'azienda nel 1979 Emanuele Votadoro. Prima le coltivazioni di garofani in serra, poi quelle più grandi anche in pieno campo con piante e fiori come tulipani, lisianthus, crisantema, statice e molti altri. "Tutte di prima qualità" - dicono dalla Votadoro.

Così TuliPark, raccontano dal management dell'azienda, "è il risultato di oltre 35 anni di esperienza nel settore floricolo e il nostro stretto rapporto con i paesi bassi, principale fornitore di bulbi da fiore come i tulipani che ci ha portati all'ideale di far conoscere agli italiani la cultura e le meraviglie che questo paese offre poiché abbiamo consolidato un legame di amicizia e familiarità con questa nazione di cui ne andiamo fieri''.

Il giardino olandese "sboccia" nel municipio V

Il giorno di apertura di TuliPark 2019 è previsto per fine marzo. Cambierà inoltre la location: da via della Giustiniana a Prima Porta, il giardino u-pick olandese si sposterà nel territorio del municipio V. Data d'inaugurazione e indirizzo esatto "saranno comunicati a giorni" - non si sbilancano i promotori del progetto.

Tra bulbi, colori, profumi e ambientazioni tipiche: un nuovo angolo di Olanda sta per sorgere a Roma.