Riecco il 907: torna sui binari di Roma il mitico tram

Torna sui binari romani nel giorno dell'Epifania il “Tram 907”, la storica vettura “8 finestrini” di proprietà GRAF, Gruppo Romano Amici della Ferrovia, esemplare unico e il più anziano tram ancora in circolazione a Roma. L'iniziativa, promossa in collaborazione con ATAC si svolgerà secondo il seguente programma, con corse riservate del tram storico 907 lungo l’itinerario Porta Maggiore - Porta San Paolo, e visita guidata al Polo Museale ATAC, dove sono esposti rotabili che hanno prestato servizio su tutte le principali linee ferroviarie e tramviarie di Roma e Provincia e in anteprima sui la mostra sui 70 anni del tram Stanga ATAC serie 7000.



Gruppo A

appuntamento a p.zza di Porta Maggiore h 9.45

partenza con tram 907 h 10.00

arrivo a Porta San Paolo h 10.40

inizio visita polo museale ATAC h 10.50

fine visita polo museale ATAC h 12.10

partenza con tram 907 da Porta San Paolo h 12.20

arrivo a p.zza di Porta Maggiore h 13.00



Gruppo: B

appuntamento al polo museale ATAC di Porta San Paolo h 9.45

inizio visita polo museale ATAC h 10.00

fine visita polo museale ATAC h 10.40

partenza con tram 907 da Porta San Paolo h 10.50

arrivo a p.zza di Porta Maggiore h 11.45

partenza con tram 907 da Porta Maggiore h 11.50

arrivo a Porta San Paolo h 12.20



I posti sul tram sono limitati e le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti (28 posti complessivamente per gruppo di cui 14 a sedere). Chi hainteresse a partecipare può scrivere via e-mail all'indirizzo tram907@graftreni.it

Ai fini della libera partecipazione e per consentire di sostenere le spese di esercizio del tram storico è richiesto un contributo di € 8 per gli adulti , di € 5 per i ragazzi tra 11 e 15 anni e i soci GRAF, di €12 per le coppie. Non è possibile accedere sul tram con bagagli ingombranti, carrozzine, animali.

[fonte muoversiaroma]