A Roma torna l'orsetto Frank: le luci del Toyroom tornano ad illuminare la notte

L’orsetto Frank, il peluche della nightlife capitolina, torna a contagiare Roma. Questa sera riapre il ToyRoom in via degli Avignonesi, uno dei club più esclusivi al mondo e presente anche a Londra, Atene, Dubai, Mykonos, San Paolo, Nuova Delhi.

Un nuovo modo di intendere la movida rivoluzionando target e modalità dell’intrattenimento. Il locale si ispira alla Dolce Vita della vicina Via Veneto, l’obiettivo infatti è proprio quello di riportare il centro storico agli antichi splendori.

Le luci del ToyRoom si accenderanno per la quarta stagione e chissà quali saranno i vip e gli sportivi che scenderanno le famose scale fluo della capitale dopo i loro predecessori tra i quali Totti, Balotelli, Fedez, Carl Brave, Maneskin, Irama, il tennista Kyrgios, Ghali e molti altri... “Il nostro intento è quello di indirizzare la movida romana verso qualità ed esclusività all’insegna di un divertimento internazionale che fa bene al club e alla città” spiega Alfredo Guida G.M. e socio del club insieme a Luigi Raffaele, Clemente Zard e Mirko Valente.

Molte le novità, il design eclettico e moderno è stato ancora una volta rinnovato per essere sempre al passo con le tendenze. Altra novità sarà la collaborazione continuativa che vedrà protagonista tutte le domeniche l'esplosivo party Mamacita dai ritmi Reggaeton, Hip-Hop & Trap con in consolle la "iena" Andrea Pellizzari di Radio 105. L’outfit rimane uno dei must del locale, non ammessi look troppo casual ma neanche troppo classici... A fare gli onori di casa come al solito il simpatico orsetto, mascotte simbolo del Toy Room.