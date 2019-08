Alla scoperta di Tivoli, tra cibi e vini della tradizione

Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Bene in concessione al FAI – Fondo Ambiente Italiano dall’Agenzia del Demanio, sarà lo scenario di due appuntamenti dedicati alla conoscenza dei prodotti del territorio tiburtino e dei sapori della tradizione.

Gli appuntamenti a Villa Gregoriana

Domenica 15 settembre 2019, alle ore 15.30, è in programma Grappoli d’uva e calici di vino, una visita speciale incentrata sull’uva Pizzutello, varietà caratteristica che cresceva, succosa e croccante, anche nella forra dell’Aniene, sottostante il parco del FAI. Nel corso del pomeriggio, gli ospiti scopriranno le qualità di questa vite e dei vini legati alla tradizione della città e alla sua storia. Per concludere, una degustazione di vini e uve autoctoni a cura dell’Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino.

Il secondo appuntamento sarà sabato 28 settembre, dalle ore 19, con Tivoli a tavola, una serata per risvegliare e scoprire i sapori della tradizione popolare – come i piatti preparati con la trota fario o la iridea – tra i ruderi della domus romana di Manlio Vopisco. Al termine della visita guidata al Bene FAI, gli ospiti, seduti insieme a cena in un’unica tavolata, condivideranno il ricordo delle rimpatriate domenicali di un tempo, in un vero e proprio “rammendo” tra le nuove generazioni e l’antica cucina tiburtina. In collaborazione con l’Istituto di Istruzione e Formazione Professionale Rosmini di Tivoli (su prenotazione, posti a tavola limitati).

Tutte le info

Giorni, orari e biglietti:

Grappoli d’uva e calici di vino, domenica 15 settembre 2019, ore 15.30

Ingresso a Parco Villa Gregoriana + manifestazione: Intero € 20; Iscritti FAI € 13; Residenti € 16

Tivoli a tavola, sabato 28 settembre, dalle ore 19 – SU PRENOTAZIONE

Intero € 40; Ridotto (6–14 anni) € 20; Iscritti FAI € 35; Residenti € 37

Per informazioni e prenotazioni: Parco Villa Gregoriana, Largo Sant’Angelo 1, Tivoli (RM)

tel. 0774.332650 - faigregoriana@fondoambiente.it

