The Pink Floyd Exhibiton: la presentazione della mostra

Prima tappa internazionale, dopo Londra, di The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains. In esclusiva per l'Italia, l'acclamata mostra è una retrospettiva di 50 anni dalla nascita di un gruppo leggendario e rivoluzionario. Più di 400mila persone sono state al Victoria and Albert di Londra per un evento che secondo la Raggi "è più che altro un viaggio". Il sindaco ha aggiunge che " i Pink Floyd sono dei miti più che dei musicisti ed hanno creato un mondo, non solo canzoni".

Viaggio audiovisivo con più di 350 oggetti mai visti prima e legati alla storia, alle copertine e alla leggenda del gruppo. I quotidiani inglesi hanno descritto questa mostra come "altrettanto emozionante che ascoltare i Pink Floyd dal vivo" e non possiamo dargli torto. La musica dei londinesi era un tutt'uno con la loro immagine, la loro estetica e i loro simboli. Il muro, il maiale, la luna e tanti altri li ritroviamo qui, accompagnandoci in questo percorso. La psichedelia, evidente nella musica dei PF (soprattutto la prima fase), risalta in questo allestimento ed infatti spesso la sensazione è quella di dover guardare in alto, più che davanti a noi.

Il vicesindaco Bergamo in effetti la presenta come "un'esperienza e l'esperienza ci fa comprendere meglio il mondo e gli altri". Si parte in ordine cronologico e quindi si comincia da Syd Barrett, inizialmente figura cardine dei londinesi e poi purtoppo scomparso troppo giovane. Momento culminante nella Performance Zone, uno spazio audiovisivo che ripropone il Live 8 del 2005 e altre sorprese. D'altronde secondo Cipolletta ( Commissario della gestione provvisoria di Palaexpo) "la contemporaneità e la tecnologia prescindono dall'arte figurativa per abbracciare tutte le altre arti".

Waters e Mason spiegano l'eterna connessione tra loro, la loro musica e la città di Roma. Nel 1968, in due storiche date al Piper, il primo incontro. Adesso dopo Londra non potevano che eleggere la città eterna come esclusiva della loro mostra. Un'esperienza quindi fortemente consigliata che accompagnerà Roma e il Macro dal 19 Gennaio all'1 Luglio. Avremmo voluto che, anche solo per un pò, i Pink Floyd fossero qui.

