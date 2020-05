Terme di Caracalla, stagione estiva annullata: spettacoli riprogrammati nel 2021

La Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha annunciato che, a causa del perdurare dello stato di emergenza e in seguito al Dpcm del 17 maggio 2020, la Stagione Estiva 2020 alle Terme di Caracalla è annullata. Tutti gli spettacoli in cartellone, però, non vengono cancellati ma riprogrammati nella stagione 2021.

I biglietti acquistati per la stagione 2020 restano validi per il 2021. I possessori del biglietto per gli eventi riprogrammati nel 2021 potranno usufruire dello spettacolo presentandosi direttamente con il biglietto in possesso, senza nessuna altra formalità.

Coloro i quali invece sono impossibilitati possono fare richiesta per ottenere il voucher scrivendo una mail a ufficio.biglietteria@operaroma.it. Alla riapertura, la biglietteria del Teatro rilascerà a chi ha inviato regolare richiesta un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione, valido per gli tutti gli spettacoli in programmazione.

Chi ha acquistato i biglietti on line su Ticketone può richiedere il rimborso seguendo le procedure indicate sul loro sito. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/.

Le nuove date per gli spettacoli riprogrammati

Claudio Baglioni – Dodici note

4 giugno 2021 (recupero del 6 giugno 2020),

5 giugno 2021 (recupero del 7 giugno 2020),

6 giugno 2021 (recupero dell’8 giugno 2020),

8 giugno 2021 (recupero del 9 giugno 2020),

9 giugno 2021 (recupero del 10 giugno 2020),

10 giugno 2021 (recupero dell’11 giugno 2020),

12 giugno 2021 (recupero del 13 giugno 2020),

13 giugno 2021 (recupero del 14 giugno 2020),

14 giugno 2021 (recupero del 15 giugno 2020),

15 giugno 2021 (recupero del 16 giugno 2020),

17 giugno 2021 (recupero del 17 giugno 2020),

18 giugno 2021 (recupero del 18 giugno 2020)

Andrea Bocelli

21 giugno 2021 (recupero del 21 giugno 2020)

Vinicio Capossela “Bestiario d’Amore"

23 giugno 2021 (recupero del 22 giugno 2020)

Roberto Bolle and Friends

13 luglio 2021 (recupero del 14 luglio 2020)

14 luglio 2021 (recupero del 15 luglio 2020)

David Garrett – Unlimited Live

26 luglio 2021 (recupero del 27 luglio 2020).