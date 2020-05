Technotown, nuova settimana di sfide creative online per bambini e ragazzi

Al via una nuova settimana di appuntamenti digital a distanza per bambini, adulti e famiglie proposti da Technotown, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Sono tanti e diversi i contenuti digital fruibili on line sul sito web www.technotown.it e sui canali social, tra divertenti sfide ludiche, curiose rubriche e tutorial creativi.

Tra i curiosi videotutorial presenti sul sito web da non perdere Music@Home che spiega come realizzare in modo semplice una base di musica elettronica, per poi registrarla, mixarla e condividerla con gli amici. Una volta realizzata la propria base musicale si può partecipare alla Sfida Speciale pensata ad hoc. Tutti coloro che entro mercoledì 20 maggio, manderanno le proprie composizioni alla mail lab@technotown.it riceveranno 20 Technopunti. Se invieranno, sempre alla stessa mail, anche un breve video sulla propria base musicale (tipo videoclip) realizzato con lo smartphone, si aggiudicheranno altri 80 Technopunti. I video pervenuti verranno pubblicati sui canali social con il nome della squadra e in base ai like potranno accumulare altri punti per la Hall of Fame. Dopo il 20 maggio verrà realizzato un mixaggio di tutto il materiale audio pervenuto con l’intento di produrre un unico brano musicale, da poter ascoltare e condividere.

Proseguono anche questa settimana gli appuntamenti pomeridiani con le divertenti sfide ludico-creative a distanza. Si gioca individualmente o in squadra utilizzando gli oggetti comuni che ciascuno ha in casa a portata di mano e facendo appello a tutta la fantasia e creatività. Basta collegarsi al sito www.technotown.it e scegliere una delle sfide in calendario. Per quelle in partenza viene mostrato un apposito countdown, così che tutti possano collegarsi alla stessa ora e iniziare la sfida.. Scaduto il tempo a disposizione, si invia la foto della propria creazione all’indirizzo e-mail lab@technotown.it ottenendo così un primo punteggio per entrare nella Hall of Fame, la pagina del sito dedicata ai vincitori. Il punteggio iniziale può essere incrementato con altri extrapunti in base ai like che le foto delle proprie creazioni ricevono sui canali social Facebook, Instagram e Twitter di Technotown.

Sono inoltre tanti e diversi i contenuti digital che lo staff di Technotown posta di continuo sul sito web e sui canali social.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DIGITAL DAL 19 AL 24 MAGGIO

Martedì 19 maggio

SFIDA: ASCIUGAMANI D'AUTORE – Attraverso il solo utilizzo di asciugamani, i concorrenti dovranno ricostruire le locandine di alcuni tra i film più importanti della storia del cinema internazionale.

APPROFONDIMENTO: per SPAZIO@IGREEN Francesca la biologa spiegherà LE PROPRIETA’ DEL MIELE

Mercoledì 20 maggio

SFIDA: PAESAGGI SONORI - Ascoltando una traccia audio i partecipanti si sfideranno a riconoscere il maggior numero possibile di suoni presenti della nostra vita di tutti i giorni.

APPROFONDIMENTO: appuntamento con TECHNOCROSSWORDS e le parole crociate di Giulio l'enigmista a tema SUONI E MUSICA.

Giovedì 21 maggio

SFIDA: INVENZIONI, TECNOLOGIE, OPERE D’ARTE – Una versione riveduta e corretta del classico gioco “Nomi, cose e città” dove gli utenti si sfidano a trovare oggetti divisi per categoria partendo da una lettera iniziale. Dovranno scrivere le parole non su un foglio ma componendo le lettere con quello che troveranno in casa.

APPROFONDIMENTO: per MUSIC@HOME, 2° episodio con Gianluca il musicista.

Venerdì 22 maggio

SFIDA: PANTOFOLE PARLANTI - Utilizzando pantofole o ciabatte presenti in casa, i partecipanti dovranno sfidarsi nel creare un fotoromanzo in 4 fotogrammi sul tema che verrà estratto.

APPROFONDIMENTO: Giulia l’editor creativa spiegherà come realizzare LE COMPOSIZIONI DADAISTE

Sabato 23 maggio

SFIDA: FUMETTI VIVENTI – In base alle immagini di partenza ognuno creerà il suo fumetto dando vita ad oggetti di casa, che avranno voce grazie ai fumetti auto costruiti e saranno i protagonisti di una storia.

APPROFONDIMENTO: Michela la Legotrainer e i suoi INCASTRILEGO

Domenica 24 maggio

SFIDA: come ogni domenica la sfida pomeridiana verrà scelta direttamente dal pubblico attraverso la votazione sulla pagina facebook tra le sfide proposte.