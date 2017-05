"Intitolare il Teatro Valle a Mariangela Melato"

"Mariangela!". Col punto esclamativo. Si chiama così lo speciale in tre puntate firmate da Fabrizio Corallo e condotte da Lella Costa che da mercoledì 10 maggio su Rai Storia racconteranno la vita e l'arte di Mariangela Melato.

La presentazione a viale Mazzini non è stata tanto una vera e propria conferenza stampa, bensì una festa, che ha richiamato oltre che gli addetti ai lavori anche gli amici e i colleghi dell'attrice. C'era Renzo Arbore, che della Melato è stato il compagno per un decennio a partire dagli anni Settanta per poi ritornare al suo fianco negli ultimi anni di vita dell'attrice e che più volte nel parlare di lei ha la voce rotta dall'emozione. C'erano anche Anna Melato (la sorella "meno artistica", come si autodefinisce, che ha ricordato come Mariangela sia stata anche una zia "pazzesca"), il regista del suo debutto cinematografico Pupi Avati (meraviglioso il suo racconto del primo, sconvolgente provino dell'attrice), Michele Placido, ma anche la storica amica Annabella Cerliani e la sua assistente Giovanna Guida. Ma c'erano anche grandi nomi di viale Mazzini, volti noti come Serena Dandini, Enrica Bonaccorsi. Tutti loro hanno avuto modo di conoscere, frequentare e vedere dal vivo la più grande attrice italiana degli ultimi anni e ora anche il pubblico potrà "rifarsi", approfittando del grande lavoro fatto con lo speciale su Rai Storia, perché "Mariangela!" è un viaggio attraverso il teatro, il cinema, l'arte e la vita quotidiana della Melato, scomparsa a Roma l'11 gennaio 2013.

"L'ultimo lavoro teatrale di Mariangela è stato 'Il dolore', un monologo di un'ora e mezza al Teatro Valle, più mezz'ora di camerino dove lei rimaneva a ricevere gli ammiratori. Fu la sua ultima interpretazione e l'ultimo spettacolo prima dell'occupazione. Per questo ho chiesto di intestarle Il Teatro Valle", ha detto commosso Renzo Arbore, ricordando poi come già a Milano esista Il Piccolo Teatro Studio Melato, intitolato proprio a lei.

"E' stata il motore di tanti film e spettacoli. Ha dato la nota a tutti, è stata il primo violino di Ronconi nell'Orlando Furioso", ha raccontato Michele Placido, che ha ricordato anche come sia stata molto trascurata dal cinema negli ultimi anni e un progetto di un lavoro insieme ("la prima storia in assoluto sull'eutanasia) che purtroppo "non è mai arrivato nemmeno nelle prime stanze della Rai", ha concluso amaro.

Nel corso delle tre puntate (ce ne sarà anche una quarta, come sibillinamente anticipato dai vertici Rai, di cui però per il momento è top secret la data di messa in onda), con un'insolita Lella Costa nelle veste di conduttrice ("25 anni fa sono stata la prima conduttrice di 'Amici' scritto da Maria De Filippi, ma ora è tutto prescritto", ha scherzato), verrà mostrato il volto umano e professionale della Melato, attraverso le testimonianze dello stesso Arbore, Pippo Baudo, il critico del CorSera Maurizio Porro, il direttore del Piccolo Teatro Sergio Escobar, Lina Wertmuller, Giancarlo Giannini, Gigi Proietti, altri amici e colleghi, compresi i tecnici del Teatro Stabile di Genova, con il quale l'attrice ha lavorato per vent'anni. Video privati, spettacoli (dallo storico "Orlando Furioso" di Ronconi fino alle ultime recite), partecipazioni televisive (una su tutte: Canzonissima, 1972, lei che entra in scena chiusa dentro una valigia e viene "liberata" da un incredulo Baudo), spezzoni di film, interviste: Mariangela Melato recita, canta, balla (strepitosamente), racconta, ride, si acciglia, ricorda, vive.

"Non ho mai sentito Mariangela parlare male di qualcuno, né qualcuno parlare male di lei. Era una donna piena di grazia, che l'ha accompagnata per tutta la vita, fino all'ultimo giorno", ha concluso Arbore ricacciando indietro le lacrime. Oggi i telespettatori potranno (ri)scroprirla e amarla una volta di più.