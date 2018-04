Susan Komen fa tappa a Castel Romano con Maria Grazia Cucinotta

Due giorni di screening senologici gratuiti al Designer Outlet di Castel Romano dalle ore 10:30 alle ore 18:30. È questa una delle tappe italiane della campagna informativa e di prevenzione che l'associazione Susan Komen ha organizzato nelle giornate di venerdì e sabato: i medici specialistici nelle giornate di venerdi e sabato visitano clienti e dipendenti. Madrina dell'iniziativa Maria Grazia Cucinotta che ai taccuini di Roma Today ha commentato: "Con la Susan Komen ho visto donne che non si sono sentite più sole".

La prevenzione a Castel Romano

Susan Komen è un'organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. È nata a Roma nell'anno 2000 ed è presente in 4 regioni italiane. Vanta la collaborazione di oltre cento associazioni e una rete di 3mila volontari. Tra gli eventi più importanti fissati in calendario, un appuntamento di notevole rilevanza è la Race for the cure che si svolgerà a Roma il prossimo 20 maggio. I volontari di Susan Komen anche nella due giorni di Castel Romano raccolgono iscrizioni e adesioni per la maratona.

"Questa è un'avventura meravigliosa, ogni anno riusciamo a comunicare l'importanza della prevenzione, di comevsalvi la vita, e di quanto sia importante effettuare i controlli cosi da aiutate i medici a poterci salvare - ha commentato Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'associazione da 18 anni - Noi donne abbiamo il vizio di pensare a tutto e tutti e ci scordiamo di noi stesse. il tumore si può anche guarire completamente se preso in tempo".

Cuninotta: "Quando raggiungi una certa popolarità hai il dovere di aiutare gli altri"



Maria Grazia Cucinotta, a margine dell'inaugurazione ha commentato al nostro giornale: "Mi hanno chiesto di essere l'immagine della Susan Komen 18 anni fa e ogni anno riusciamo a comunicare cose importanti - ha aggiunto -

Quando raggiungi una certa popolarità è doveroso aiutare gli altri, inoltre essere parte di associazioni come queste che aiutano tantissime donne e tantissime famiglie è importante, lo fai per rendere migliore la società, l'umanità". Ha concluso: "Spesso le istituzioni peccano di tante cose e dove peccano le istituzioni ci sono le associazioni che colmano le lacune". Cucinotta ha concluso: "In 18 anni con la Susan Komen ho visto migliaia di donne che non si sono sentite più sole, grazie all'associazione, grazie ai medici del policlinico Gemelli: il sorriso di quelle donne, la possibilità di portare un sorriso a quelle donne, ti fa alzare più contenta la mattina, in pace con te stessa".

"Da noi il 67% dei dipendenti è donna"

Sergio Gnani, centre manager di Castel Romano Designer Outlet: "Crediamo fortemente nel progetto di Komen, da noi il 67% dei dipendenti è donna e per confermare il nostro entusiasmo abbiamo deciso di partecipare alla Race for the Cure del 20 maggio". É possibile iscriversi alla Race for the Cure tutto il giorno, orario di apertura del centro commerciale.