Al Bambin Gesù i supereroi arrivano dal cielo

"Anche dentro di te c’è una forza soprannaturale!" urla l’incredibile Hulk. "Tu sei forte come l’acciaio" gli fa eco Iron Man nella sua brillante armatura."Non mollare, continua ad andare" è l’incoraggiamento di Flash, l’uomo più veloce del mondo. Sono alcuni dei messaggi adesivi che i supereroi hanno lasciato sulle vetrate dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in occasione della visita di oggi.



Sono stati Capitan America, Hulk, Flash, Superman, Iron Man e Spiderman a rendere indimenticabile la mattinata dei piccoli pazienti dell’Ospedale. I loro supereroi preferiti hanno fatto visita ai bambini, portando loro alcuni regali, dopo essere discesi dai tetti dei padiglioni Giovanni Paolo II e Pio XII tra sguardi stupiti e pieni di ammirazione.



Scopo dell’iniziativa ideata da EdiliziAcrobatica con la collaborazione del Bambino Gesù è dare vita ad uno spettacolo che possa far vivere una giornata diversa a tutti i piccoli pazienti costretti dalla malattia a perdere il meglio del carnevale.



I supereroi, in realtà, sono alcuni tecnici specializzati di EdiliziAcrobatica, azienda italiana del settore dell’edilizia su fune, che, applicando la tecnica di discesa che utilizzano quotidianamente sul lavoro, hanno regalato un emozionante spettacolo acrobatico al pubblico dei giovani malati.