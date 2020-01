Super sconti per i migliori teatri di Roma: gli spettacoli di gennaio

Il teatro è il posto giusto dove trascorrere una serata diversa dal solito, votata all’arte e alla cultura. Roma, casa di molti teatri, offre l’occasione davvero irrinunciabile per chi è alla ricerca dello spettacolo giusto. Vediamo insieme la proposta della capitale per una serata diversa e spettacolare. Per i lettori di RomaToday tanti sconti per rendere più accessibile una serata all'insegna della cultura

Teatro della Cometa

Dal 15 al 26 gennaio mette in scena I motori di Roselena, una donna che ha un sogno per cui lottare: indossare la tuta da pilota; Roselena si muove nel suo mondo fatto di persone che la deridono e che non credono in lei; a metà tra lotta e rivalsa, Roselena troverà la strada giusta per conquistare il suo sogno. (Acquista il biglietto a prezzo scontato. Solo per i lettori di Roma Today).

Ghost a teatro

Al Teatro Sistina dal 28 gennaio arriva Ghost, il musical, un’appassionante storia d’amore capace ancora oggi di far sognare generazioni. Perché, si sa, l'amore è per sempre. (Acquista il biglietto a prezzo scontato. Solo per i lettori di Roma Today).

Teatro de’ Servi

L’uomo perfetto esiste? Una domanda a cui è quasi impossibile dare una risposta. A cercare una vera e propria soluzione, anziché una semplice risposta, ci pensa lo spettacolo proposto fino al 26 gennaio dal Teatro de’ Servi, L’uomo perfetto. Un groviglio di situazioni, comicità e leggere riflessioni che portano lo spettatore a immergersi in un vortice di sano divertimento (Acquista il biglietto a prezzo scontato. Solo per i lettori di Roma Today).

Teatro L’Aura

Propone lo spettacolo L’amore è una questione di naso: sul palco viene messo in scena il problema più “strano” e comune che viviamo, ovvero il sesso come tabù. Intorno a questa scena si gireranno i protagonisti dello spettacolo assicurando divertimento e leggerezza. C’è tempo però fino al 19 gennaio (Acquista il biglietto a prezzo scontato. Solo per i lettori di Roma Today).

Nuovo Teatro Orione

Il Colloquio è l’alternativa proposta dal Nuovo Teatro Orione: il Sud e la figura femminile sono al centro dello spettacolo che, ricordiamolo, è stato vincitore del premio Scenario di Quartiere 2019. La serata del 24 gennaio è l’ultima occasione per godere di questo spettacolo. (Acquista il biglietto a prezzo scontato. Solo per i lettori di Roma Today).

Teatro Tirso de Molina

I love Pets è lo spettacolo che, dal 22 gennaio al 9 febbraio, mette in scena Enzo Salvi e il suo amore per gli animali. La domanda intorno alla quale gira lo spettacolo è questa: gli animali sono i migliori amici dell’uomo o della donna? Le vicende comiche proveranno a rispondere al quesito garantendo divertimento ed emozioni. (Acquista il biglietto a prezzo scontato. Solo per i lettori di Roma Today).

Teatro dell’Opera di Roma

Per chi ama l’Opera, I Capuleti e i Montecchi sarà lo spettacolo da non perdere. (Acquista il biglietto a prezzo scontato. Solo per i lettori di Roma Today).