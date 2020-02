Super sconti per i migliori teatri di Roma: gli spettacoli di febbraio

Un pomeriggio o una sera a teatro, per trascorrere una parentesi diversa dal solito, scoprire una storia nuova, oppure rivivere attraverso degli attori una grande opera del passato. Roma, casa di molti teatri, offre davvero una variegata scelta se parliamo di spettacoli teatrali, per tutti i gusti, per tutte e età.

Ricco il cartellone degli spettacoli di febbraio nei teatri romani. E, per i lettori di RomaToday, ci sono tanti sconti per rendere più accessibile una serata all'insegna della cultura.

Teatro della Cometa

Dal 15 al 26 gennaio, al Teatro della Cometa, va in scena Imparare ad amarsi, una storia d’amore come tante. Un matrimonio, un divorzio, un rincorrersi di dubbi, mancanze e rancori. Poi la vita che riprende colore con nuovi amori, nuove promesse e rinnovati “per sempre”. Poi, forse, un riavvicinamento, perché, come dicono i saggi, talvolta bisogna perdersi per ritrovarsi. La forza di questo testo, che ha registrato per anni il tutto esaurito in Francia e ha ottenuto grande successo anche in Italia, è l’originalità della struttura: sembra ispirato a Le sedie di Ionesco, in cui gli attori interagiscono con decine di altri personaggi invisibili ma reali, creando sublimi siparietti.

Teatro de' Servi

Fino al 16 febbraio, al Teatro de' Servi, c'è Uno di voi, uno spettacolo che parla di uomini. Nel 2019, il tasso di natalità è sempre più basso, il testosterone è in caduta libera, la fertilità maschile è in calo. A questa “drammatica” situazione sembrano voler porre riparo i personaggi protagonisti di questa storia: tre uomini e una donna, amici dai tempi dell’università ma ormai più che trentenni. In una girandola comica di “sfortunati eventi”, Maria, giovane insegnante si trova, nella stessa giornata, a fare l’amore con i suoi tre più cari amici: Luca, Gianni e Jacopo, nuovi e antichi amori. Dopo qualche giorno Maria scopre, però, di aspettare un bambino.

Restiamo al Teatro de' Servi, dove, dal 17 al 19 febbraio, va in scena My Life. Bob, un uomo felicemente sposato e all’apice del successo lavorativo scopre, nello stesso momento, di essere affetto da un tumore in stadio avanzato e di essere in attesa del suo primo figlio, che non riuscirà a vedere crescere. Bob non si arrende: vuole essere presente nella vita del figlio e inizia così a girare dei filmati per farsi conoscere da quel bimbo che verrà e per dargli consigli per quando sarà un adulto, come farebbe se potesse rimanergli accanto. Il tempo corre lungo due percorsi paralleli che sembrerebbero andare in due direzioni opposte – l’uno verso la morte, l’altro verso la nascita -, ma Bob riuscirà a trovare il punto di contatto tra queste due dimensioni.

Dal 21 febbraio all'8 marzo, ancora al Teatro de' Servi, infine, l'appuntamento è con Direzione Laurentina. Una guardia giurata, un giovane venditore ambulante, un’elegante signora, una ragazza incinta e sua madre si ritrovano sulla banchina della metropolitana di Roma. La futura mamma ha un leggero malore e gli altri per soccorrerla non solo perdono l’ultimo treno ma scoprono anche di essere chiusi dentro. A questo si aggiunge un nubifragio, la non copertura di rete e uno sciopero di ventiquattr’ore. I cinque malcapitati si vedono così costretti a passare la notte insieme sotto la metro... ma il destino ha in serbo per loro altre sorprese. Una divertente e amara favola metropolitana, sulle moltitudini e sulle solitudini che popolano i mezzi pubblici, su una solidarietà apparentemente sopita che aspetta il momento di tornare alla luce.

Teatro Quirino

A febbraio, al Teatro Quirino, l'appuntamento è con Liolà, una commedia d’ambiente siciliano che trae spunto dal quarto capitolo del “Fu Mattia Pascal” e dalla novella “La mosca”. Il periodo storico è quello a cavallo dei primi anni ’40, mentre il contesto scenografico ci riporta al borgo marinaro di Porto Empedocle, con le costruzioni di un bianco accecante che le incastona perfettamente nel paesaggio della scala dei Turchi, adiacente la casa natia di Pirandello. Questa commedia fa ridere ma non è gioconda, è allegra con cattiveria a spese di tutti.

Teatro Vascello

Dal 4 al 6 febbraio, non perdere l'occasione di assistere a Dio Ride - Nish Koshe. Una zattera in forma di piccola scena approdava in teatro venticinque anni fa. Con la vitalità da giullare del popolo, Moni Ovadia porta sul palcoscenico il suo nuovo spettacolo, Dio ride Nish Koshe che ha per protagonista il compagno (tovarisch) Rabinovich o il cittadino (grajdanìn) Rabinovich, il carattere più celebre dell’umorismo ebraico-sovietico. Attraverso la sua arguzia e le sue avventure, Rabinovich ci aveva fatto viaggiare nelle nefandezze, nelle assurdità, ma anche nei paradossi e nelle contraddizioni umane del sistema sovietico e, per “simpatia”, di tutti i sistemi del cosiddetto “socialismo reale”. Ora Simkha Rabinovich e i suoi compagni di strada ritornano per continuare la narrazione di quel popolo sospeso fra cielo e terra in permanente attesa, per indagarne la vertiginosa spiritualità.

Sempre a febbraio - ma il 28 e il 29 - al Teatro Vascello il Balletto di Roma presenta Sogno di una notte di mezza estate. Una delle opere più affascinanti di William Shakespeare, una commedia immersa in un’atmosfera fantastica, capace di suscitare emozioni e meraviglia. In principio l’opera fu destinata a rappresentazioni private, mentre più tardi il testo fu riadattato come spettacolo pubblico. In bilico tra questa dimensione intima e collettiva, tra surrealismo e folklore, la Compagnia del Balletto di Roma dà origine alla storia fantastica e tenebrosa di coppie d’innamorati che si perdono e s’inseguono in un bosco labirintico, fatto d’insidie e seduzioni. La creazione di Davide Valrosso riflette su due temi fondamentali: la magia e il sogno.

Teatro dell'Opera di Roma

Il 21 febbraio, solo un giorno, per poter assistere a Evgenij Onegin al Teatro dell'Opera di Roma. Scene liriche in tre atti, con libretto del compositore e Konstantin Šilovskij dall’omonimo romanzo di Puškin. La prima rappresentazione assoluta fu alTeatro Malyj di Mosca il 17 (29) marzo 1879.

