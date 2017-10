Suburra, su Netflix la serie di Michele Placido

A due anni dal grande successo cinematografico di "Suburra" - ispirato all'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo - ecco su Netflix la serie tv firmata da Michele Placido, che si alterna dietro la macchina da presa con Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi, nel corso dei 10 episodi, facendo un ritratto preciso e attuale di una città, quella di Roma, in cui politica, Chiesa e malaffare si intrecciano molto più spesso di quanto si immagini, tessendo una trama che i più recenti fatti di cronaca hanno portato alla luce.

Da venerdì 6 ottobre "Suburra - La serie" è disponibile in esclusiva su Netflix. L'annuncio sulla pagina Facebook della famosa piattaforma di streaming, che ha lanciato anche il trailer.

Il cast

I tre protagonisti della serie sono Alessandro Borghi, alias "Numero Otto", Eduardo Valdarini, che interpreta "Lele", e Giacomo Ferrara, "Spadino". Accanto a loro Claudia Gerini e Filippo Nigro, che vestono rispettivamente i panni di Sara Monaschi e Amedeo Cinaglia.

La trama

Numero Otto, Lele e Spedino vengono da ambienti completamente differenti, ma hanno in comune la stessa sete di potere, che sono pronti a soddisfare ad ogni costo e con ogni mezzo. I tre, che si ritrovano sulla stessa strada, decidono di aiutarsi a vicenda per sfidare i poteri forti, tra politica e Chiesa, che tengono le fila di Roma. Tutto inizia (come nel film) con le dimissioni del sindaco della Capitale, che vanno di paripasso con l'approvazione di un nuovo piano regolatore che fa gola a molti.