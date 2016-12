Alberto Angela, "Stanotte a San Pietro" su Rai Uno

Stanotte a San Pietro. Alberto Angela torna in tv, su Rai Uno, in prima serata, con un programma che promette di offrire un racconto inedito delle meraviglie della città del Vaticano. Una produzione, la prima della Rai, in Ultra HDR.

Stanotte a San Pietro, Alberto Angela su Rai Uno

Un'operazione ad alto budget che punta sull'innovazione tecnologica e la leadership della Rai. "Viale Mazzini ha compiuto sperimentazioni sul fronte della Realtà Virtuale" annuncia il direttore generale Antonio Campo dall'Orto che spiega così la scelta dell'Ultra HD detto anche 4K: "Il 4K è già oggi diffuso commercialmente, infatti la maggior parte dei televisori sono compatibili. Questo è un prodotto commerciale già a disposizione oggi, per cui gli coloro che hanno a disposizione un televisore 4K lo vedranno con una tecnologia diversa".

Massima attenzione ai dettagli per mostrare la magia del Vaticano come mai avvenuto in precedenza. Alberto Angela racconta cosa significhi in concreto utilizzare una tecnologia del genere: "C'è una grande precisione d'immagine e una grande qualità - dice - Addirittura questo è HDR, quindi è superiore. E ciò vuol dire che devi illuminare molto bene un set poiché tutto si basa anche sulla qualità della luce. Infatti, si vedono dettagli che solitamente non vedi".

Trenta giorni di riprese notturne utilizzando droni, dolly e bracci con l'obiettivo di portare sullo schermo capolavori d arte in tutta la loro bellezza. Una parola chiave per monsignor Lucio Adrian Ruiz, segretario della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede: "mi piace molto pensare che il nostro compito è essere nuovi Michelangelo dell'era digitale".

"Stanotte a San Pietro" va in onda su Rai 1 IN HD e contemporaneamente in Ultra HD al canale 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat.