Spazio Rossellini, l'inaugurazione del Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio

Inaugura giovedì 19 settembre, alle ore 21, con una grande festa, lo Spazio Rossellini, il nuovo Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, dove l’ATCL Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio realizzerà un ricco programma di attività dalle arti performative, alla formazione, all’audiovisivo, a progetti di residenza artistica, con la direzione artistica progettuale di Katia Caselli.

Alle ore 21.30 andrà in scena la performance di danza Persuance coreografia di Mauro Astolfi / Spellbound II – Tirocinio Professionale DAF e a seguire lo showcase a cura dell’etichetta Woodworm con importanti nomi della scena musicale italiana.

Lo spazio Rossellini restituito alla città di Roma

Dopo importanti lavori di ristrutturazione, la Regione Lazio restituisce alla città lo Spazio Rossellini, all’interno dell’Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini, dando, grazie all’ATCL, nuova forma e destinazione agli studi in cui ha girato il grande regista.

Lo Spazio nasce con una vocazione per lo spettacolo dal vivo, l’alta formazione e la promozione degli artisti del territorio regionale.

Spazio Rossellini promuoverà diverse tipologie di interventi che riguarderanno il teatro - nelle sue diverse declinazioni e sfaccettature - la danza, la musica, il cinema, dando spazio a realtà che affrontano con mezzi differenti la pluralità dei linguaggi dello spettacolo dal vivo.

Sarà uno spazio da abitare e attivare, da pensare in chiave formativa, un luogo accogliente per le compagnie sostenute in periodi di residenza: in sintesi un polo dedicato alla creatività. Un’importante occasione per creare una rete che coinvolga le Istituzioni a livello locale e nazionale, le università e i centri di formazione, le produzioni artistiche, le associazioni culturali e sociali che operano nel settore della cultura e dello spettacolo da vivo. La direzione artistica progettuale è di Katia Caselli.