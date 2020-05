Skam, 10 luoghi cult di Roma protagonisti nella serie tv

Giunta ormai alla quarta stagione (già si parla di una quinta), Skam, serie tv disponibile su Netflix e Timvision conferma il suo successo. Il teen drama, remake italiano di Skam Norvegia, ha scalato le classifiche delle serie televisive più viste. Un record per la serialità italiana, un adattamento frutto della coproduzione Cross Productions - Timvision che piace e conquista il pubblico per vari motivi.

Skam è la storia di un gruppo di liceali alle prese con i problemi della crescita, dove amore e amicizia sono protagonisti, un racconto fedele alla realtà, che proprio per questo piace. Vincente il cast, perché gli attori scelti - alcuni protagonisti anche di altre serie di successo - sono bravi e bisogna riconoscerlo. Azzeccata anche la scelta di concentrarsi, ad ogni stagione, sulla vita di uno dei ragazzi. L'ultima, la quarta, ad esempio, mette la lente d'ingrandimento sulla storia di Sana, una ragazza di origini musulmane, che vive diversi combattimenti, tra la sua fede, le amicizie di scuola, il primo amore.

E protagonista insieme al cast di Skam è anche Roma. La città eterna fa da set alla fortunata serie tv. Tanti gli scorci più o meno conosciuti della Capitale che compaiono nel corso delle puntate. Dal liceo dei ragazzi, ai luoghi simbolo del divertimento, ma anche dei momenti di riflessione dei protagonisti, fino ai baci dati con Roma a fare da cornice. Si esce anche dai confini della città, con tramonti sul mare di Fregene o sul lago di Bracciano.

Vi portiamo a scoprire 10 luoghi cult di Roma nella serie Skam:

Il liceo di Skam

La vita dei giovani protagonisti di Skam è ambientata in gran parte nella loro scuola superiore. Si tratta del Liceo Scientifico J.F.Kennedy in via Nicola Fabrizi, nel cuore di Trastevere. Qui i ragazzi vanno a scuola, qui nascono e finiscono amicizie e primi amori. Qui i protagonisti ridono, piangono, litigano. E nella serie compaiono le classi, i corridoi, la sala della radio, le terrazze. Trastevere è il cuore della vita scolastica e non solo dei liceali di Skam. Nella serie compaiono, ad esempio, il Baretto di via Garibaldi, piazza San Cosimato, la scalinata di viale Glorioso.

La casa di Giovanni a Roma

La casa di Giovanni, uno dei protagonisti della serie, si trova a Garbatella. Nella sua zona sono spesso ripresi anche i murales di Tor Marancia.

Il posto preferito da Eva

Il posto preferito di Eva, altra protagonista di Skam, è noto a tutti gli appassionati della serie tv. Si tratta della Scala dell'Arce Capitolina, vicino all'Altare della Patria. Quando è triste o vuole riflettere, la ragazza si rifugia lì. Ed è in questo luogo che, spesso, Giovanni, l'ha trovata.

La panchina

Simbolo della serie Skam è anche la panchina. Il luogo dove Eva si sfoga con Martino e gli dice di aver sentito la voce di Laura al telefono. Si trova in via Campo Carleo 26.

La fermata dell'autobus a Terme di Caracalla

In poche occasioni i liceali romani si muovono in macchina, a volte in scooter, spesso prendono l'autobus e la fermata che compare nella serie si trova in zona Terme di Caracalla. Proprio questa fermata è spesso la scenografia di momenti salienti, come l'incontro tra Martino e Niccolò.

I locali di Skam

Dal bar vicino scuola ai locali dove i ragazzi di Skam passano le serate. Quali sono e dove si trovano a Roma? C'è il Baretto a Trastevere, vicino al liceo dei ragazzi, e qui sono state girate diverse scene nelle varie stagioni della serie tv. C'è il The Race Club, speakeasy in zona Bocca della Verità, dove si svolge il 18esimo compleanno di Federico. C'è il Goa Club, dove si svolge la festa della scuola e la Rigatteria a Testaccio protagonista della festa della Covitti. Nella quarta stagione alcune delle serate dei giovani attori sembrerebbero ambientate al Live Alcazar, locale situato in via Cardinale Merry Del Val, proprio nel quartiere Trastevere. Spesso citata dai ragazzi, nonché set di diverse scene nel corso della serie, è Villa Brasini, una location lussuosa in via Flaminia.

Parco degli Acquedotti

Protagonista della quarta stagione, luogo in cui Sana si rifugia a correre e dove spesso incontra anche il fratello Rami e Malik (miglior amico del fratello), è il Parco degli Acquedotti.

Piazzale Socrate e Ponte della Scienza

La terrazza in via Cornelio Nepote è protagonista di alcune scene di Skam. Immagine simbolo in questo punto di Roma è quella di Martino, seduto da solo a guardare la città e a riflettere su se stesso. Luogo amato da Martino per le sue riflessioni e i suoi momenti di solitudine, anche il Ponte della Scienza, vista Gazometro.

Gay Street

Compare nelle varie stagioni anche la Gay Street (via di S.Giovanni in Laterano). Qui Martino finge di essere capitato per caso quando incontra Filippo, il fratello di Eleonora.

La casa di Giovanni al lago di Bracciano

Nel corso di tutta la serie, protagonista di Skam (fuori Roma) è la casa di Giovanni al lago di Bracciano. Tante le scene girate nella sua abitazione, come quelle in riva al lago. Compresi i 100 giorni dei ragazzi nella quarta stagione.





